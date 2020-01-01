Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Около 6,5 миллионов человек по всей России приняли участие в 10,5 тысячах праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года», — сказала Волк.

По ее словам, около 67,4 тысяч полицейских следили за порядком в новогоднюю ночь.

«Нарушений общественного порядка не допущено», – заверила представитель МВД.

Волк добавила, что полицейские продолжают следить за порядком на концертах и в местах массовых гуляний.

Ранее в Росгвардии сообщили, что специалисты усилили контроль за местами производства, торговли и хранения оружия и напомнили, что гражданам запрещено носить с собой оружие на публичные мероприятия.