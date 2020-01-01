Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях
Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Около 6,5 миллионов человек по всей России приняли участие в 10,5 тысячах праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года», — сказала Волк.
По ее словам, около 67,4 тысяч полицейских следили за порядком в новогоднюю ночь.
«Нарушений общественного порядка не допущено», – заверила представитель МВД.
Волк добавила, что полицейские продолжают следить за порядком на концертах и в местах массовых гуляний.
Ранее в Росгвардии сообщили, что специалисты усилили контроль за местами производства, торговли и хранения оружия и напомнили, что гражданам запрещено носить с собой оружие на публичные мероприятия.