Поставить машину на учет теперь можно в автосалоне, сообщает МВД. В ведомстве рассказали, что теперь россиянам не нужно будет ехать в Госавтоинспекцию, а совершить процедуру можно непосредственно при покупке.

По данным МВД, для получения номеров нужно будет обратиться к сотрудникам автосалона, где приобретается машина. При этом код региона на номере будет привязан к субъекту регистрации нового владельца машины.

Согласно закону, на машину также могут нанести специальную маркировку. В МВД заявили, что таким образом покупатели избавятся от повторных проверок машины, а автомобиль с измененной историей можно будет увидеть сразу.