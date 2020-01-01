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13:38   1 Января 2020
Россия

Поставить машину на учет теперь можно в автосалоне

Поставить машину на учет теперь можно в автосалоне

Поставить машину на учет теперь можно в автосалоне, сообщает МВД. В ведомстве рассказали, что теперь россиянам не нужно будет ехать в Госавтоинспекцию, а совершить процедуру можно непосредственно при покупке.

По данным МВД, для получения номеров нужно будет обратиться к сотрудникам автосалона, где приобретается машина. При этом код региона на номере будет привязан к субъекту регистрации нового владельца машины.

Согласно закону, на машину также могут нанести специальную маркировку. В МВД заявили, что таким образом покупатели избавятся от повторных проверок машины, а автомобиль с измененной историей можно будет увидеть сразу.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #гибдд #мвд #общество #постановка на учет

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