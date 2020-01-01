Трамп заверил, что не намерен воевать с Ираном

Президент США Дональд Трамп заверил, что не хочет разжигать военный конфликт с Ираном.

«Хочу ли я этого? Нет. Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир», – ответил Трамп на вопрос журналистов о возможном военном конфликте с Ираном .

По мнению Трампа, Ирану стоит стремиться к миру больше, чем любой другой стране. Президент США выразил мнение, что между странами не произойдет военного конфликта.

«Не думаю, что это хорошая идея для Ирана. Не думаю, что Иран хочет, чтобы это произошло», – сказал он.

Ранее Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями, если что-либо случится с посольством США в Иране.

31 декабря у знания американского посольства в Багдаде прошел митинг против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В ходе протестной акции 25 человек погибли, более 50 получили ранения. Полиция применила слезоточивый газ и сделала несколько выстрелов воздух, от чего пострадали около 20 участников акции.

Представитель госдепартамента сообщил, что американских дипломатов среди пострадавших не было.