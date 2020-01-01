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13:17   1 Января 2020
Россия

Попавшую в ДТП фигуру мыши сожгли во Владивостоке в новогоднюю ночь

Попавшую в ДТП фигуру мыши сожгли во Владивостоке в новогоднюю ночь

Попавшую в ДТП фигуру мыши сожгли во Владивостоке в новогоднюю ночь, сообщают местные СМИ.

Светодиодную фигуру мыши с сыром смонтировали в декабре к новогодним праздникам, но ей не удалось долго радовать горожан: 15 декабря в нее на полной скорости въехал автомобиль Subaru Forester, после чего фигуру накрыли брезентом.

Владельцем фигуры является подрядчик, который сейчас судится с водителем машины и пытается отсудить у него 677 тысяч рублей. Именно столько стоит фигура и ее установка. На время экспертизы мышь с места аварии решили не убирать.

Попавшую в ДТП фигуру мыши сожгли во Владивостоке в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь неизвестные подожгли фигуру мышки. В мэрии предположили, что в нее попала петарда.

К слову, 19-летний молодой человек за рулем Subaru Forester, сбивший мышь, незаконно заехал на площадь на своем авто, чтобы покататься вокруг елки с друзьями, пишут местные СМИ. В отношении него заведено административное дело. Также подрядчик хочет отсудить у него материальный ущерб за сломанную фигуру, которая восстановлению не подлежит.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #владивосток #общество #новый год

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