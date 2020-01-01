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12:56   1 Января 2020
Россия

Движение по федеральным трассам Оренбуржья и Камчатки возобновлено после метелей

Движение по федеральным трассам Оренбуржья и Камчатки возобновлено после метелей

Движение по федеральным трассам Оренбуржья и Камчатки возобновлено после метелей, сообщает МЧС. В Оренбургской области с вечера вторника, 31 декабря, было закрыто движение по трассе М-5 из-за непогоды.

В частности, движение по М-5 было перекрыто с 170-го по 260-й километр, между поселками Краснощеково и Гай, уточнили в МЧС. Движение возобновили с 9 утра 1 января. Четырьмя годами ранее в новогоднюю ночь в снежном плену на этом участке трассы оказалось несколько десятков машин, спасатели эвакуировали 84 человека. Один из пассажиров автомобиля сошел с трассы, заблудился и погиб от переохлаждения.

На Камчатке в новогоднюю ночь перекрывали дорогу Усть-Большерецк — Октябрьский со 109-го по 129-й километр. Трассу открыли вечером 1 января. В регионе по-прежнему находится циклон, из-за которого на Камчатке сильный ветер, метель и снег.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #камчатка #мчс рф #оренбургская область

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