Малькевич призвал Минцифры подключиться к борьбе с киберпреступностью

Россия уже значительно продвинулась в борьбе с кибератаками, но и западные оппоненты не теряют хватку, поэтому РФ стоит усилить работу, считает член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич убежден, что проблема кибератак актуальна не только для России, но для Ирана и Венесуэлы.

«Американцы признались, что осуществляли все эти кибератаки. Это заставляет серьезно задуматься. Мы обязаны реагировать и начинать какие-то действия», – заявил Малькевич «ПолитЭксперту».

Глава ФЗНЦ рассчитывает, что в 2020 году Россия разработает собственную стратегию кибербезопасности, чтобы с преступными действиями хакеров боролось не только Министерство обороны, но и Министерство цифрового развития, СМИ и массовых коммуникаций.

«Мы много говорим про цифровую экономику, но нужно переходить к действиям. Хотелось бы, чтобы в 2020 году мы увидели слаженную работу всех структур по защите наших цифровых киберрубежей. Мы должны суметь отразить все эти угрозы», – подчеркнул Малькевич.

Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ заявили, что ведомство постоянно сталкивается с кибератаками. Как сообщили в ведомстве, более 25 тысяч попыток кибератак на информационные ресурсы ВС РФ было зафиксировано с 2013 года.

Более того, видеохостинг Youtube подтвердил попытки внешнего вмешательства во время большой пресс-конференции российского президента Владимира Путина 19 декабря.

28 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с киберпреступностью, которую поддержали 79 стран.