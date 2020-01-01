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12:39   1 Января 2020
Весь мир

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Российский газ начал поступать в Болгарию по газопроводу «Турецкий поток». Как сообщил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, страна получает ресурс с 1 января 2020 года.

Как отметил Малинов, переговоры между российской компанией «Газпромэкспорт» и «Булгартрансгазом» завершились в последние дни декабря 2019 года. Он уточнил, что теперь Болгария получает ресурс не через Украину, как было прежде, а через Турцию. 

«От нового пункта поставки газа — компрессорной станции «Странджа 2» — Болгария будет ежегодно получать 2,9 миллиарда кубометров газа. Наша инфраструктура к получению этого объема ресурса готова», — заявил Владимир Малинов.

Как отметил представитель «Булгартрансгаза», Болгарии удастся сократить расходы на транзит примерно на 35 миллионов евро, кроме того, сам газ подешевеет на пять процентов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #газ #болгария #турецкий поток

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