Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новогодний маршрут подготовили для гостей и жителей Москвы

Новогодний маршрут подготовили для гостей и жителей Москвы

 Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях

Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях
Помпео перенес визит в Узбекистан, запланированный на 5-6 января

Помпео перенес визит в Узбекистан, запланированный на 5-6 января

 Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение

Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение
Папа Римский признался, что потерял терпение, когда ударил паломницу по руке

Папа Римский признался, что потерял терпение, когда ударил паломницу по руке

 Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде

Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде
Новогодний маршрут подготовили для гостей и жителей Москвы

Новогодний маршрут подготовили для гостей и жителей Москвы

 Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях

Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях
Помпео перенес визит в Узбекистан, запланированный на 5-6 января

Помпео перенес визит в Узбекистан, запланированный на 5-6 января

 Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение

Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение
Папа Римский признался, что потерял терпение, когда ударил паломницу по руке

Папа Римский признался, что потерял терпение, когда ударил паломницу по руке

 Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде

Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде
12:28   1 Января 2020
Россия

Полиция РФ будет жестко действовать против желающих поиграть в революцию — Гаспарян

Полиция РФ будет жестко действовать против желающих поиграть в революцию — Гаспарян

Известный радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян уверен, что полиция в России максимально корректно обходится с протестующими в ходе массовых беспорядков. По мнению публициста, в отличие от РФ, в США полиция действует очень жестко и не бывает такой лояльной.

Ранее американское издание NBC опубликовало материал, где указало места проведения массовых беспорядков в ушедшем году. В список попали Гонконг, Венесуэла, Франция и Россия. При этом американские журналисты оправдывают тех, кто участвует в несанкционированных акциях и нарушает закон.

Полиция РФ будет жестко действовать против желающих поиграть в революцию — Гаспарян

По словам Армена Гаспаряна, многие в России оценили то, что произошло на несанкционированных акциях, с позиции своего собственного знания. Он отмечает, что российская полиция действовала лояльно и демократично.

«Я, как участник некоторых событий 90-х годов, могу сказать, что тогда милиция тебя под руки до автозака не водила, тебя просто били дубинками, втаптывали в асфальт, и у многих отбивалась охота проявлять активную гражданскую позицию. Но это же не означает, что нельзя подобную практику сегодня реализовать. Вполне можно, но полиция сейчас не имеет приказа на жесткое подавление протестного движения», — передает слова Гаспаряна Федеральное агентство новостей (ФАН).

Полиция РФ будет жестко действовать против желающих поиграть в революцию — Гаспарян

Эксперт говорит, что в ходе московских несанкционированных акций полиция не пользовалась резиновыми пулями и слезоточивым газом, как это бывает в других странах. По мнению Гаспаряна, журналистам США нужно сравнить действия нашей и своей полиции, когда они разгоняли манифестантов в Фергюсоне в августе 2014 года из-за убийства 18-летнего темнокожего Майкла Брауна, которого на расовой почве застрелил полицейский.

«Если бы российские полицейские сейчас поступали бы так, как американцы в Фергюсоне, то тут же было бы созвано экстренное заседание Совбеза ООН по поводу издевательств над правами людей», — говорит журналист.

Гаспарян отметил, что если люди захотят «серьезно поиграться в революцию и пойти на прорыв», то российская полиция не будет такой лояльной и начнет действовать по-другому.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #политика #гаспарян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...