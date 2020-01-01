Полиция РФ будет жестко действовать против желающих поиграть в революцию — Гаспарян

Известный радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян уверен, что полиция в России максимально корректно обходится с протестующими в ходе массовых беспорядков. По мнению публициста, в отличие от РФ, в США полиция действует очень жестко и не бывает такой лояльной.

Ранее американское издание NBC опубликовало материал, где указало места проведения массовых беспорядков в ушедшем году. В список попали Гонконг, Венесуэла, Франция и Россия. При этом американские журналисты оправдывают тех, кто участвует в несанкционированных акциях и нарушает закон.

По словам Армена Гаспаряна, многие в России оценили то, что произошло на несанкционированных акциях, с позиции своего собственного знания. Он отмечает, что российская полиция действовала лояльно и демократично.

«Я, как участник некоторых событий 90-х годов, могу сказать, что тогда милиция тебя под руки до автозака не водила, тебя просто били дубинками, втаптывали в асфальт, и у многих отбивалась охота проявлять активную гражданскую позицию. Но это же не означает, что нельзя подобную практику сегодня реализовать. Вполне можно, но полиция сейчас не имеет приказа на жесткое подавление протестного движения», — передает слова Гаспаряна Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперт говорит, что в ходе московских несанкционированных акций полиция не пользовалась резиновыми пулями и слезоточивым газом, как это бывает в других странах. По мнению Гаспаряна, журналистам США нужно сравнить действия нашей и своей полиции, когда они разгоняли манифестантов в Фергюсоне в августе 2014 года из-за убийства 18-летнего темнокожего Майкла Брауна, которого на расовой почве застрелил полицейский.

«Если бы российские полицейские сейчас поступали бы так, как американцы в Фергюсоне, то тут же было бы созвано экстренное заседание Совбеза ООН по поводу издевательств над правами людей», — говорит журналист.

Гаспарян отметил, что если люди захотят «серьезно поиграться в революцию и пойти на прорыв», то российская полиция не будет такой лояльной и начнет действовать по-другому.