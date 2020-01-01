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11:40   1 Января 2020
Россия

Джабаров назвал Facebook недружественным сервисом после блокировки фото с Парада Победы

Джабаров назвал Facebook недружественным сервисом после блокировки фото с Парада Победы

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал антироссийской истерией блокировку фото с поверженным штандартом нацистов на Параде Победы в 1945 году, которую заблокировал Facebook. По словам сенатора, социальная сеть в очередной раз оказывает информационную атаку, развязанную Западом против России.

Ранее соцсеть Facebook заблокировала доступ к знаменитому снимку с Парада Победы 24 июня 1945 года, на котором запечатлены советские солдаты, бросающие к подножию мавзолея Ленина нацистские поверженные штандарты. Таким образом Facebook показал проявление неуважения к освободителям от гнета немецко-фашистских сил.

Джабаров назвал Facebook недружественным сервисом после блокировки фото с Парада Победы

О блокировке фотографии написала россиянка, которая сейчас живет в Варшаве. Женщина возмутилась, что Facebook заблокировал снимок со свастикой, даже не разобравшись. Россиянка отправила заявку на верификацию и говорит, что пойдет в этом вопросе до конца.

Как отметил сенатор Владимир Джабаров, факт очередной блокировки фотографии можно расценить как проявление антироссийской истерии и информационной войны. По мнению политика, США в очередной раз пытаются переписать историю и стереть заслуги наших солдат. Сенатор уверен, что Facebook не удастся отнять победу у человечества.

«Нашей Победе уже 75 лет, а Facebook существует не так много. Поэтому Facebook может блокировать-разблокировать все, что угодно, здесь нужно понимать, на кого он работает и чьи интересы представляет. Никакой свободы слова и прессы там нет, там заказные мероприятия, направленные против России», — передает слова Владимира Джабарова «НьюИнформ».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #facebook #джабаров

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