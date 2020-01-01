СМИ опубликовали список самых скандальных новостей про Любовь Соболь в 2019 году

Редакция Nation News опубликовала список самых скандальных новостей про Любовь Соболь в 2019 году. В ушедшем году юрист признанного иноагентом ФБК была предельно загружена скандалами, фальсификациями и саботажем работы избиркомов перед выборами в Мосгордуму в сентябре.

Кроме того, Соболь не забывала и о «расследованиях» для ФБК, а также попала в список «100 самых влиятельных женщин» по версии ВВС, что наверняка позволило ей в очередной раз заработать крупную сумму от спонсоров из стран Запада. Этих денег ей должно хватить на погашения штрафов за допущенные в 2019 году правонарушения.

Летом ушедшего года Соболь была центральной фигурой незаконных акций, прошедших в российской столице. Очевидцы рассказывали, как соратница блогера Алексея Навального призывала людей идти на незаконные митинги и раскачивала уличные протесты. Ее сторонники открыто призывали к экстремизму, вступали в конфликт с правоохранителями, перекрывали дороги и пешеходные зоны, что стало причиной огромных финансовых потерь для бизнеса в центре Москвы, о чем не раз говорили сами предприниматели. Действия Любови Соболь привели к массовым задержаниям, судам и уголовным делам, в результате чего люди получили реальные сроки.

Самой Соболь и ее соратникам-либералам не удалось попасть на выборы в Мосгордуму в качестве кандидатов, так как избиратели не спешили их поддерживать. Все дело в том, что соратники Навального не смогли подготовить позитивную предвыборную кампанию и привлечь к ней общественность, так считают политологи. Вместо этого представители ФБК обвиняли власть в том, что из них сделали «жертв кровавого режима» и подвергали политическому преследованию.

Также летом 2019 года Соболь запустила работу целого «цеха» по фальсификации подписных листов, наняв активистов. Оказалось, что 15 процентов подписей за юриста ФБК были сфальсифицированы, а некоторые автографы стояли напротив фамилий тех людей, которые уже давно скончались.

Отказ Мосгоризбиркома не устроил Соболь, поэтому она устроила голодовку, при этом в соцсетях периодически попадались ее снимки из кафе и ресторанов. Официально юрист ФБК голодала месяц. Но разницу во внешности Любови Соболь никто не заметил, в итоге она тихо прекратила «акцию» и больше не акцентировала на ней внимание.

Ряд СМИ сообщал и о беременности юриста ФБК, при этом слухи могли появиться как от соратников Соболь так и от ее самой. Не исключается, что информация попала в СМИ, чтобы избежать наказания за организацию несанкционированных митингов в Москве и отсрочить отбывание наказания по статье, которая распространяется на беременных. Сама Соболь слухи никак не комментировала, но ее имидж «будущей мамочки» долго не продержался — москвичи сфотографировали ее курящей в парке.