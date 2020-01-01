США отреагировали на возможный отказ КНДР от моратория на атомные испытания

США отреагировали на возможный отказ Северной Кореи от моратория на атомные испытания. Как заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, власти США будут глубоко разочарованы, если КНДР решит отказаться от денкулеаризации и тестов межконтинентальных ракет.

Майк Помпео выразил надежду, что КНДР предпочтут дипломатию конфликту и войне.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея скоро покажет новый вид стратегического оружия. Он также отметил, что Вашингтон по-прежнему враждебно настроен в отношении Пхеньяна, поэтому нужно активнее заниматься разработкой стратегического вооружения.

В минувшем году власти Северной Кореи заявили, что примут жесткую политику в отношении Соединенных Штатов, в частности, Пхеньян планирует отказаться от переговоров о ядерном разоружении.