Пенсию по старости проиндексировали на 6,6 процента, таким образом повышение коснется более 31 миллиона неработающих пенсионеров. Отмечается, что индексация начала действовать с 1 января 2020 года.

Фактически средний размер страховой пенсии вырос на одну тысячу рублей и составил 16,4 тысячи против 15,4 тысяч, которые платили пенсионерам ранее.

В ходе большой пресс-конференции в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что размер индексации пенсий в два раза опережает темпы инфляции. Кроме того, он отметил, что правительство продолжит увеличивать суммы пенсий и больше не планирует никаких реформ в этой сфере, в том числе новое повышение пенсионного возраста.