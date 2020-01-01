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10:10   1 Января 2020
Россия

Пенсию по старости проиндексировали на 6,6 процента

Пенсию по старости проиндексировали на 6,6 процента

Пенсию по старости проиндексировали на 6,6 процента, таким образом повышение коснется более 31 миллиона неработающих пенсионеров. Отмечается, что индексация начала действовать с 1 января 2020 года.

Фактически средний размер страховой пенсии вырос на одну тысячу рублей и составил 16,4 тысячи против 15,4 тысяч, которые платили пенсионерам ранее.

Пенсию по старости проиндексировали на 6,6 процента

В ходе большой пресс-конференции в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что размер индексации пенсий в два раза опережает темпы инфляции. Кроме того, он отметил, что правительство продолжит увеличивать суммы пенсий и больше не планирует никаких реформ в этой сфере, в том числе новое повышение пенсионного возраста.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #экономика #пенсия #индексация пенсий

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