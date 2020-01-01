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 Суд США отменил двухмиллионный штраф ExxonMobil за нарушение санкций против РФ

Суд США отменил двухмиллионный штраф ExxonMobil за нарушение санкций против РФ
9:56   1 Января 2020
Весь мир

Суд США отменил двухмиллионный штраф ExxonMobil за нарушение санкций против РФ

Суд США отменил двухмиллионный штраф ExxonMobil за нарушение санкций против РФ

Суд США отменил двухмиллионный штраф ExxonMobil Corporation за нарушение санкций против России. Решение вынесла судья федерального суда Северного округа штата Техас Джейн Бойл.

Судья отменила штраф в размере двух миллионов долларов в отношении ExxonMobil Corporation и признала его неправомерным.

В июле 2017 года Минфин США заявил о начислении двухмиллионного штрафа в отношении ExxonMobil за якобы нарушение введенных санкций против РФ. Ведомство сочло, что компания нарушила санкции в мае 2014 года, когда руководители дочерних структур ExxonMobil подписали контракты на тему нефтегазовых проектов в России с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным. Американское министерство финансов настаивало, что в апреле 2014 года США ввели санкции против Сечина.

Компания ExxonMobil решила оспорить штраф Минфина, заявив, что в мае 2014 года деловое сотрудничество было запрещено с Сечиным, а не с «Роснефтью». В компании отметили, что власти США пытаются задним числом оштрафовать ExxonMobil.

Суд согласился с доводами компании и постановил, что Минфин США недостаточно разъяснил запрет на деловые связи с Сечиным.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #антироссийские санкции #политика #весь мир #exxonmobil

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