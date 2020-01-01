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9:28   1 Января 2020
Весь мир

Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. В Чехии завершен групповой этап, в ходе которого и определились участники матчей 1/4 финала.

Так, сборной России предстоит сыграть с командой из Швейцарии. Хоккеисты из Канады встретятся на льду со сборной Словакии, а спортсменам из США предстоит сразиться с Финляндией. Также команда Чехии сыграет с Швецией.

Матчи четвертьфинала пройдут 2 января в Остраве и Тршинеце.

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Автор: Ольга Воскресенская
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