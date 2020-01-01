Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. В Чехии завершен групповой этап, в ходе которого и определились участники матчей 1/4 финала.

Так, сборной России предстоит сыграть с командой из Швейцарии. Хоккеисты из Канады встретятся на льду со сборной Словакии, а спортсменам из США предстоит сразиться с Финляндией. Также команда Чехии сыграет с Швецией.

Матчи четвертьфинала пройдут 2 января в Остраве и Тршинеце.