ЦБ РФ начнет снимать комиссию с банков за переводы денег по номеру телефона

Центробанк РФ начнет снимать комиссию с банков за переводы денег по номеру телефона, система вводится по стране с 1 января.

Комиссия составит от пяти копеек до трех рублей, причем ее будут взимать как с банка-отправителя, так и с банка-получателя. Точная сумма будет зависеть от перевода. Кроме того, ЦБР сможет самостоятельно ограничивать комиссию, которую вводит банк для клиентов.

Отмечается, что под новые правила попадают более 30 организаций, из них — 10 крупнейших банков России. Согласно статистике, россияне активно пользуются услугой перевода денег по номеру телефона, общая сумма на конец минувшего года составила более 55 миллиардов рублей. Средняя сумма чека — восемь тысяч рублей.

Ожидается, что нововведения отразятся на клиентах и деньги за переводы по номеру телефона будут снимать именно с них. Часть банков сообщили, что пока не будут вводить эту систему, так как боятся потерять клиентов.