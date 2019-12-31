Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом на Тверской улице

Глава столицы Сергей Собянин прогулялся по «космической» Тверской улице и поздравил жителей и гостей Москвы с наступающим 2020 годом.

Мэр фотографировался с гуляющими и поздравлял с приближающимся праздником. Позже Собянин в соцсети «ВКонтакте» пожелал москвичам, чтобы Новый год принес счастье и благополучие в их дома.

Праздник «Космические фантазии человечества длиною в столетие» начался 31 декабря на Тверской улице. В центре Москвы открылись три площадки с воссозданной атмосферой покорения космоса.

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» в новогоднюю ночь будут работать до 03.00.