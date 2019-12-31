Россия разгромила Германию на молодежном ЧМ по хоккею

Российская сборная по хоккею победила команду Германии в финале группового этапа молодежного чемпионата мира. Соревнование проходит в Чехии. В чемпионате участвуют игроки не старше 20 лет.

Встреча группы B прошла в Остраве и закончилась со счетом 6:1 (2:0, 3:0, 1:1). В составе команды РФ по дублю сделали Кирилл Марченко (7-я и 14-я минуты) и Павел Дорофеев (35-я и 39-я).

Шайбы также забросили Григорий Денисенко (35-я) и Дмитрий Воронков (41-я).

В конце игры счет разбавила сборная Германии — показал себя Нино Киндер (58-я минута).

Россияне победили дважды в четырех матчах. У нашей сборной шесть очков, она попала в плей-офф. Соперник россиян по четвертьфиналу станет известен позже. У немцев три очка. Сборная Германии сыграет с Казахстаном за право остаться в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира на 2020 год.