Эскалация конфликта в Ливии угрожает стабильности стран Средиземноморья, заявили в ЛАГ

Представители Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам экстренного заседания приняли резолюцию, которая призывает отказаться от любого вмешательства во внутренние дела Ливии.

Все страны ЛАГ также подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Ливии, пишет ФАН. Кроме того, участники заседания выразили обеспокоенность в связи с эскалацией кризиса в стране. Государства подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий в Ливии.

В резолюции отмечается, что эскалация ливийского конфликта угрожает стабильности стран Средиземноморья и ближневосточного региона. Политическое урегулирование в Ливии — единственный способ решения кризиса в республике, подчеркивает ЛАГ.

Страны призывали также прекратить переброски сирийских боевиков на территорию республики, а также поставки вооружения в обход эмбарго ООН. Кроме того, ЛАГ планирует объединить усилия с ООН для предотвращения любого иностранного военного вмешательства на территорию Ливии.

ФАН писал, что по меньшей мере 1,6 тысячи боевиков из сирийского Африна находятся в турецких лагерях, где их готовят к отправке в Ливию. Издание также сообщало, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через Тунис.

Помимо поставок боевиков по воздуху, Турция также оказывает помощь террористам ПНС Ливии, доставляя технику и вооружение кораблями, нарушая эмбарго ООН.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Ливийская Национальная Армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков ПНС.