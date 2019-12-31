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20:24   31 Декабря 2019
Россия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое сотрудников полиции получили ранения при атаке на пост ДПС в городе Магас Ингушетии. Нападавшие нейтрализованы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД во вторник, 31 декабря.

Нападение произошло примерно в 17:30. Трое вооруженных людей подъехали к посту ДПС на машине. По предварительным данным, один полицейский погиб. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Все нападавшие нейтрализованы, подчеркнули в МВД. Место ЧП оцеплено, правоохранители выясняют все обстоятельства.

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Автор: Арсений Аскольский
#нападение #дпс #ингушетия

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