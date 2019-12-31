Подготовленные на турецкой базе солдаты Сомали могут отправиться в Ливию

Турция обратилась к солдатам из Сомали, которые прошли подготовку на турецкой базе в Могадишо, с просьбой отправиться в Ливию для помощи силам террористического Правительства национального согласия (ПНС).

Об этом пишет ФАН со ссылкой на источник в Twitter во вторник, 31 декабря.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отправит вооруженные силы страны в Ливию, если главарь так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж попросит его об этом. Турция также перебрасывает в Ливию сирийских боевиков.

ФАН писал, что по меньшей мере 1,6 тысячи боевиков из сирийского Африна находятся в турецких лагерях, где их готовят к отправке в Ливию. Издание также сообщало, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через Тунис.

Помимо поставок боевиков по воздуху, Турция также оказывает помощь террористам ПНС Ливии, доставляя технику и вооружение кораблями. Анкара не впервые нарушает эмбарго на поставки оружия, принятое ООН.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Ливийская Национальная Армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков ПНС.