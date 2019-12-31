Ударами по объектам «Хезболлы» США провоцируют Иран — эксперт

Госдеп США, комментируя авиаудары американских сил по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке, заявил, что действия Ирана, которые США расценивают как угрозу безопасности на Ближнем Востоке, получат ответ. Американист Владимир Васильев в беседе с «ПолитЭкспертом» выразил мнение, что таким образом Вашингтон пытается провоцировать Тегеран.

В заявлении внешнеполитического ведомства США утверждается, что атака на «Хезболлу» показывает, что ответ может быть сделан там, где это будет способствовать безопасности и нейтрализует угрозу.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Васильев подчеркнул, что отношения Вашингтона и Тегерана скроются на ядерной сделке, из которой США вышли в 2018 году. По его словам, американцы пытаются создать такие условия, чтобы Иран тоже стал отходить от условий этой сделки.

«Это дало бы дополнительный козырь США, чтобы разваливать и дальше это соглашение, перетягивая на свою сторону союзников», – заявил американист.

Соединенные Штаты рассчитывают на смену режима и дестабилизацию внутри Ирана и на Ближнем Востоке. На это направлена вся политика санкции, отметил эксперт. Никакого успеха администрация президента США Дональда Трампа во внешней политике так и не достигла, так как строится на экономическом давлении.

«Если президент в Белом доме сменится, то стремление к мирному урегулированию во внешней политике США может восторжествовать», – считает эксперт.

Васильев заметил, что импичмент, который пытаются продавить демократы в Конгрессе США — противодействие внешней политике Трампа.

Авиаудары по объектам «Хезболлы» США нанесли 29 декабря. Агрессия США спровоцировала протесты у здания американского посольства в Багдаде. Сторонники «Хезболлы» подожгли стену диппредставительства. Молодые люди выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни в сторону дипломатического комплекса..