Трамп заявил об «отличной» координации между РФ и США по предотвращению терактов

Американский лидер Дональд Трамп назвал «отличной и важной» координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии спецслужб информации, которая помогла предотвратить теракт в Петербурге.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter во вторник, 31 декабря.

President Putin of Russia called to thank me and the U.S. for informing them of a planned terrorist attack in the very beautiful city of Saint Petersburg. They were able to quickly apprehend the suspects, with many lives being saved. Great & important coordination!