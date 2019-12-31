Самые страшные теракты 2019 года, о которых почти не писали СМИ

2019 год выдался богатым на черные дни: Новая Зеландия, Шри Ланка, взрывы в Кабуле. На Черном континенте мрачных дней было не меньше, но о них в СМИ не особо много писали. Читательский европоцентризм. «Политика Сегодня» без комментариев перечисляет самые страшные теракты в Африке за 2019 год.

Резня в Конго

18 июня более 240 человек племени хема в провинции Итури погибли от рук нападавших из племени ленду. Ленду пришли в деревни хема мстить за убийство четверых бизнесменов-соплеменников с мачете и факелами. Точное количество жертв неизвестно. 160 тел нашли в братских могилах. Некоторые из ленду сгорели заживо в домах.

Этнические пожары в Мали

23 марта пятеро боевиков, вооруженных огнестрельным оружием и мачете, сожгли дотла две деревни в Мали, и убили 160 представителей народа пастухов - фулхани. Боевики до нападения числись в «этнической милиции». Устроенную резню они пытались оправдывать связью части народа фулхани с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида». Не помогло. Резня стоила отставки премьер-министру Мали.

Предвыборная резня в Нигерии

10-11 февраля, за несколько часов до старта президентских выборов в Нигерии, 141 человек были убиты в нигерийском штате Кадуна. Официально резня связана с межплеменными разборками. Но, как отмечают местные СМИ, время выборов для Нигерии часто становится катализатором для агрессии. В 2011 году после выборов счет погибших шел на сотни.

Атака джихадистов в Нигерии

1 ноября боевики «Исламского государства» (ИГ, террористической организации, запрещённой в РФ) атаковали военный лагерь Инделиман в округе Ансонго (Нигерия). Нападавших было около сотни. Военных – 80. Погибли 53 солдата и один мирный житель. ИГ взяла на себя ответственность за атаку.

Смертник в Сомали

28 декабря 2019 года шахид убил взрывом 84 человека на контрольно-пропускном пункте полиции в Могадишо. 150 человек получили ранения, 24 человека на 30 декабря числятся пропавшими без вести. Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Аш-Шабааб», являющая частью «Аль-Каиды».