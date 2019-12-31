Итоги 2019 года в СНГ

"Нормандская четверка"

Состоялся первый за три года саммит лидеров "нормандской четверки" — РФ, Украины, Франции и Германии. Он прошел в начале декабря в Париже. По итогам встречи было принято совместное коммюнике. Лидеры "нормандской четверки" призвали до конца года обеспечить режим тишины в Донбассе и провести обмен пленными "всех на всех", а к концу марта 2020 года развести силы на трех новых участках. Следующий саммит планируется через четыре месяца.