Итоги 2019 года в СНГ

Чем запомнился уходящий 2019 год странам-участницам СНГ и другим государствам постсоветского пространства? Украинским президентом стал шоумен Владимир Зеленский, в Казахстане бессменный лидер нации Нурсултан Назарбаев сложил полномочия, оставшись у руля республики, а Белоруссия едва не разругалась с Россией, пока в Молдавии свергали «оккупационный режим». Коротко о главных политических и культурных потрясениях на территории бывшего СССР.
ТОП-3 СОБЫТИЯ ГОДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
2019 год, к сожалению, не принес перемен в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Какие же инфоповоды обсуждали в стране огней?
Роспуск парламента
5 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса пятого созыва. Внеочередные выборы в парламент страны назначены на 9 февраля следующего года.
Рождение 10-миллионого жителя государства
6 апреля 2019 года родился 10-миллионный житель Азербайджана. Девочку назвали в честь первой леди страны Мехрибан, которой, кстати говоря, в уходящем году Владимир Путин вручил государственную награду Российской Федерации — орден Дружбы. Родителей лично поздравил президент республики, а малышке государство подарило квартиру и средства на банковский счет.
Проведение финала кубка УЕФА
30 мая Бакинский олимпийский стадион принял финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 года. Все 62 тысячи билетов на матч «Арсенала» и «Челси» были распроданы. Он завершился со счетом 4:1 в пользу «Челси».
ТОП-3 СОБЫТИЯ ГОДА В АРМЕНИИ
По итогам года рост экономики Армении выше всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он превысил 7%, что сулит стране камней войти в 15 ведущих государств мира по темпам экономического роста в 2019 году. Какие события сопровождали подъем в этой сфере?
Саммит ЕАЭС в Ереване
1 октября в столице Армении прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это последнее мероприятие в рамках председательства Армении. Срок полномочий действующего председателя ЕАЭС Тиграна Суреновича Саркисяна истекает 1-го февраля 2020 года. На смену ему придет председатель из Белоруссии.
Признание Геноцида армян Конгрессом США
Впервые в истории обе палаты Конгресса США приняли резолюции по Геноциду армян в Османской империи: Палата представителей одобрила данный документ 30 октября, а Сенат – 12 декабря. Анкара, как и следовало ожидать, выступила с резкой критикой в адрес Конгресса и пообещала жесткие ответные шаги.
Митинги против министра образования
Министерство образования, науки, культуры и спорта выступило с инициативой исключить предмет "История религии" из школьного курса, а также сделать изучение армянского языка и литературы в вузах факультативным. С 7 ноября группа студентов ЕГУ периодически проводила акции протеста перед зданием правительства с требованием отставки министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна.
ТОП-3 СОБЫТИЯ ГОДА В БЕЛОРУССИИ
Протестные настроения не обошли стороной и эту страну. А ведь сколько было причин для радости, год стал по-настоящему юбилейным: 75 лет освобождения от фашистских захватчиков, 25 лет посту президента и белорусскому интернету, 20 лет союзному государству России и Белоруссии, 50 лет знаменитому ансамблю "Песняры"! Что еще происходило у наших соседей на западе?
Лукашенко впервые встретился с президентом Зеленским
Встреча президентов Белоруссии и Украины состоялась в украинском Житомире на II Форуме регионов. Зеленский встретил коллегу в аэропорту лично — с традиционными хлебом-солью. По протоколу присутствие президента Украины в аэропорту было необязательным, но он решил в знак особого уважения пожать руку белорусскому президенту прямо у трапа. На переговоры президенты уехали на одной машине.
Новый парламент стал чуточку красивее
17 ноября прошли выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Предыдущие депутаты не досидели в своих креслах год. В апреле, объявляя о выборах, президент рассказал, что с новым составом депутатов в стране будут менять Конституцию. Часть депутатов переизбралась, а новичками в этом созыве стали, например, Мария Василевич — «Мисс Беларусь» — и ведущий ОНТ Тенгиз Думбадзе.
В Минске открылись II Европейские игры
Открытие впечатлило даже скептиков. Купальский костер, папараць-кветка, орнаменты, звуки белорусской дуды, народные танцы… Игры открывали Витовт и Франциск Скорина, Сапега, Марк Шагал, Бакст и другие.
ТОП-3 СОБЫТИЯ ГОДА В КАЗАХСТАНЕ
Изменения, произошедшие в Казахстане в этом году, положили конец эпохе, которая длилась почти 30 лет. О чем речь?
Смена президентов страны
Главным событием 2019 года стало решение бессменного лидера Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева сложить полномочия президента. До этого, в 2018 году, Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана. А после выборов президента страны в июне 2019 года новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который расширяет полномочия бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики.
Переименование столицы
23 марта Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан. Также он высказал идею воздвигнуть монумент в честь Первого Президента РК в столице страны и назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева.
Выступления против строительства китайских заводов
В начале сентября в ряде городов страны прошли выступления против китайских заводов, участники которых требовали не допустить их строительства на территории Казахстана. Токаев призвал не вестись на провокации по захвату казахстанской земли и заверил казахстанцев, что "землю никому не отдадим".
ТОП-3 СОБЫТИЯ ГОДА В КЫРГЫЗСТАНЕ
Последние годы в жизни Кыргызстана ознаменованы ростом экономики, увеличением зарплат учителей (только в этом году на 30%), успешным сотрудничеством с Россией и соседями по региону. Что случилось в стране в 2019?
700 км новых дорог
С 1991 по 2010 года в Киргизии был построен лишь 661 км дорог, а только за 2019 год — уже более 700 км, из которых с асфальтовым покрытием — 416 км.
300 млн долларов на питьевую воду
Евразийский фонд развития предоставит правительству Киргизии $200 млн (12,4 млрд рублей) на реализацию программы «Таза суу» («Чистая вода»). Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам 2019 года. Также, по его словам, грант в $100 млн (6,2 млрд рублей) на обеспечение кыргызстанцев питьевой водой выделит Китай.
83 место в рейтинге свободы слова
Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала рейтинг свободы слова в 2019 году, куда вошли около 200 стран. Кыргызстан в этом списке оказался на 83 месте. Это на 15 пунктов выше, чем в прошлом году.
ТОП-3 СОБЫТИЯ ГОДА В МОЛДАВИИ
2019 год стал годом восстановления и укрепления стратегического диалога Молдавии с Россией по всем актуальным направлениям.
Парламентские выборы
В самом начале года, то есть 24 февраля, в Молдавии состоялись парламентские выборы. Более того, впервые в истории Республики Молдавия они прошли по смешанной избирательной системе. Депутатов избирали по спискам партий и в 51 одномандатном округе. Следует отметить, что в парламент прошли 3 политические партии, 1 избирательный блок и 3 независимых кандидата, один из которых позже отказался от своего мандата.
Выступление президента Игоря Додона в ООН
Президент Молдавии Игорь Додон призвал ведущие мировые державы прийти к геополитическому консенсусу вокруг Молдавии, признав ее постоянный нейтралитет. Об этом Додон заявил в выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 26 сентября текущего года.
Дабл-перемены в правительстве
Правительство во главе с Майей Санду было сформировано 8 июня благодаря тому, что социалистам удалось прийти к соглашению с проевропейским блоком правых партий ACUM. Они объединились против Демократической партии, которую возглавлял беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Вотум недоверия правительству Майи Санду был объявлен 12 ноября. За его вынесение проголосовали 63 депутата из 101. Всего через день после отставки кабинета Санду президент страны Игорь Додон назначил Кику кандидатом в премьеры, а на следующий день депутаты ПСРМ и ДПМ проголосовали за новое, так называемое технократическое правительство.
ТОП-3 СОБЫТИЯ ГОДА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Прошедшие 12 месяцев порадовали жителей страны улучшением отношений с Узбекистаном и продолжили тревожить конфликтами на границе с Кыргызстаном. О чем писали в СМИ, когда речь заходила о республике?
Ужесточение правил сотовой связи
В феврале правительство приняло постановление, согласно которому граждане Таджикистана не могут иметь более двух сим-карт. Также они должны были регистрировать сим-карты по паспортам нового образца до середины августа, а иначе их симки обещали отключить. Всю весну и жаркое лето люди часами стояли в очередях в душных, узких коридорах паспортных столов, чтобы успеть заменить свои бумажные паспорта на пластиковые.
Свобода заключенным
25 октября парламент Таджикистана одобрил закон «Об амнистии», внесенный президентом Эмомали Рахмоном в честь 25-й годовщины принятия Конституции республики. Под амнистию попали более 20 тысяч человек, в том числе свободу получили 3100 заключенных исправительных учреждений и 3000 заключенных, которые находились в колониях-поселениях.
Впервые в истории боец из Таджикистана попал в UFC
В марте 2019 года таджикский боец легчайшего веса Муин Гафуров официально подписал с UFC контракт на 4 боя. Он стал первым в истории Таджикистана представителем UFC.
ТОП-3 СОБЫТИЯ ГОДА В ТУРКМЕНИСТАНЕ
В 2019 году в продолжились экономический кризис, демонстративная борьба с коррупцией, дискриминация женщин за рулем, дефицит продуктов питания и очереди у банкоматов, хотя под конец года власти запретили наличный расчет в магазинах. Какие наиболее крупные политические события останутся в летописи страны?
Председательство в СНГ
С 1 января 2019 года страной-председателем Содружества Независимых Государств назначена Туркмения, а председателем Совета глав государств Гурбангулы Бердымухамедов.
Генератор мемов
Видео туркменского гостелевидения, демонстрирующие исключительные способности главы Туркменистана, в этом году вышли далеко за пределы местных новостей. Самым популярным в 2019 году стало видео ХТ про стрелявшего по мишеням с велосипеда Бердымухамедова, которое набрало 765 тысяч просмотров.
Новые музыкальные клипы президента
В конце года туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов создал очередную музыкальную коллаборацию с внуком, взявшись за аранжировку советской композиции "Каракум" (в прошлом году Бердымухамедов пел эту песню в качестве поздравления женщинам к 8 Марта). Ранее политик с Керимом исполняли рэп в честь скакунов-ахалтекинцев.
ТОП-3 СОБЫТИЯ ГОДА В УЗБЕКИСТАНЕ
Западная пресса бурно хвалит Узбекистан: страна проводит целый ряд классических либеральных реформ и показывает резкий экономический рост. А все потому, что в стране пришел к власти крайне прогрессивный руководитель. Что происходит в одном из самых бедных и до недавних пор закрытых государств Средней Азии?
Журнал The Economist назвал Узбекистан страной года
Эксперты The Economist отметили реформы, инициированным узбекским президентом Шавкатом Мирзиеевым. Они позволили республике обойти Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан в борьбе за звание страны года.
Туристический поток из России в Узбекистан вырос на четверть
По итогам первых десяти месяцев 2019 года Узбекистан посетили 428 тыс. туристов из России, что на 24,8% больше, чем в январе-октябре 2018 года.
Выборы в законодательную палату парламента
Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана (Олий Мажлиса) прошли 22 декабря. За выборами следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от десяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ. В ЦИК заявляли, что выборы были признаны состоявшимися в 125 из 150 избирательных округов. В оставшихся 5 января 2020 года пройдет повторное голосование.
ТОП-3 СОБЫТИЯ ГОДА НА УКРАИНЕ
Из российской повестки последние годы Украина не уходит ни на минуту. Соседи из России знают о происходящем в стране не меньше, чем ее жители. 2019 год стал поворотным для взаимоотношений двух стран. В том числе благодаря следующим политическим событиям.
Президент из сериала
Одним из главных событий на Украине в уходящем году стала победа Зеленского на президентских выборах, он набрал 73% голосов избирателей. Популярность Зеленскому принес сериал "Слуга народа", где он сыграл честного школьного учителя Василия Голобородько, который случайно стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.
Обмен пленными
В начале сентября Россия и Украина одновременно освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда журналист Вышинский.
"Нормандская четверка"
Состоялся первый за три года саммит лидеров "нормандской четверки" — РФ, Украины, Франции и Германии. Он прошел в начале декабря в Париже. По итогам встречи было принято совместное коммюнике. Лидеры "нормандской четверки" призвали до конца года обеспечить режим тишины в Донбассе и провести обмен пленными "всех на всех", а к концу марта 2020 года развести силы на трех новых участках. Следующий саммит планируется через четыре месяца.