США прикрываются борьбой с ИГ, чтобы вернуть утраченное влияние на Ближнем Востоке - эксперт

Член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев убежден, что иранский МИД не зря назвал терроризмом американские авиаудары по базам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что атака Соединенными Штатами баз движения "Хезболла" является актом терроризма.

«Военная агрессия по отношению к Ираку и иракским силам является прямым доказательством терроризма, Тегеран осуждает ее», — сказал он и потребовал США «прекратить свое оккупационное присутствие».

Кроме того, представитель Ирана отметил, что эти авиаудары в очередной раз доказывают, что США «лгут, говоря о борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*. Ведь, по его словам, американцы обстреляли «Хезболлу», которая в течение прошлых лет нанесла несколько серьезных ударов по террористам из ИГ*.

Издание «Экономика сегодня» побеседовало по поводу прошедших событий с военным экспертом Александром Перенджиевым, который убежден, что Соединенные Штаты своими действиями пытаются запугать Тегеран, чтобы укрепить ослабшие позиции на Ближнем Востоке.

«Анализ последних событий показывает: как бы ни бравировали американцы, они утратили большую часть влияния на Ближнем Востоке и теперь пытаются укрепить хотя бы оставшиеся минимальные позиции. Ведь с 2011 года Вашингтон действовал исключительно руками наймитов – союзников-европейцев, террористов, курдских банд и других «союзников». Но постепенно всех их лишился», — объяснил Перенджиев.

Эксперт добавил, что Вашингтон в итоге оказался в ситуации, где он вынужден «использовать в оккупационных миссиях своих военных и ЧВК». По его мнению, подобная тактика американских властей не может быть успешной, что, уверен он, понимает и руководство Ирана. Перенджиев заключил, что в Иране прекрасно понимают, что главную угрозу на Ближнем Востоке из себя представляют не террористы, а сами США.

* Организация запрещена территории Российской Федерации.