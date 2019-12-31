Президенты России и Украины впервые за 6 лет обменялись новогодними поздравлениями

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский созвонились по телефону, обсудили договоренности, достигнутые в 2019 году и обменялись новогодними поздравлениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Подчеркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины», — сказано в сообщении Кремля.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что главы стран обменялись новогодними поздравлениями, чего не происходило между государствами вот уже шесть лет.