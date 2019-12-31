Нанося удары по «Хезболле», США развязывают бесмысленную войну против Ирана, Ирака и Сирии

Соединенные Штаты без разрешения Сирии, Ирака и Ирана наносят удары по отрядам «Хезболлы», таким образом объявляя всем трем государствам войну. Такое мнение в беседе с «НьюИнформ» выразил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

По мнению эксперта, США, вместо дипломатических усилий, проводят бессмысленную агрессивную политику.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона нанести очередной удар по «проиранским силам», дислоцированным в Сирии и Ираке. Дипломат провел переговоры с лидерами Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии и объяснил недавние удары по шиитскому движению «Хезболла».

Собеседник «НьюИнформ» считает, что США такими действиями втягивается в долгую войну буквально на три фронта. Баранец напомнил, что «Хезболла» присутствует не только в Сирии и Ираке, но и в Иране.

«США объявили войну сразу трем странам – Сирии, Ираку, Ирану, поскольку они без разрешения этих правительств наносят удары по «Хезболле», - отмечает Баранец.

Эксперт уверен, что приверженность такой агрессивной линии со стороны США приведет к фазе активных действий со стороны «Хезболлы». При этом достанется сильнее всего Израилю. Пытаясь уничтожить главного врага — «Хезболлу», Вашингтон приносит туда долгую войну.

Кроме ударов «Хезболы» по Израилю можно ожидать ударов по американским базам, отметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что США объявили бессмысленную войну Ближнему Востоку, не желая идти дипломатическим путем.

«Американцы решили идти как всегда не с хлебом, а с мечом», - резюмировал Баранец.

Напомним, агрессия США спровоцировала протесты у здания американского посольства в Багдаде. Сторонники «Хезболлы» подожгли стену диппредставительства. Молодые люди выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни в сторону дипломатического комплекса.