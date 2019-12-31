Вашингтону грозит конфликт с Тегераном после нападения США на базы «Хезболлы» в Сирии

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко убежден, что Соединенные Штаты своими авиаударами нарушили международное право, а также, возможно, спровоцировали новый конфликт с Ираном.

Напомним, что 27 декабря была обстреляна американская военная база неподалеку от города Кикука в Ираке. В ходе перестрелки погиб один гражданский специалист, несколько военнослужащих были ранены. США в свою очередь 29 декабря нанесли авиудары по пяти базам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии. В результате атаки погибли 25 человек, еще 50 получили ранения.

Российское Министерство иностранных дел осудило взаимный обстрел США и Ирака и призвало государства воздержаться от дальнейших шагов.

«Считаем такие действия неприемлемыми и контрпродуктивными. Призываем все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в Ираке, Сирии и соседних с ними странах», — говорилось в сообщении ведомства.

Федеральное агентство новостей побеседовало о случившемся с главным редактором издания «Национальная оборона», военным экспертом Игорем Коротченко, который убежден, что такие действия США приведут к эскалации и напряженности.

«Ирак и Сирия – это не территория США, а удары, которые они нанесли, весьма спорны с точки зрения норм международного права. Однако мы знаем, что США не прислушаются к позиции международного сообщества. В этом плане все уговоры вряд ли возымеют действие в отношении Вашингтона. При этом ситуация резко ухудшается везде, куда вмешиваются США», — сказал он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что любые конфликты на Ближнем Востоке, особенно вооруженные, крайне негативно влияют на стабильность обстановки в Ираке и Сирии.

«К тому же за "Хезболлой" стоит Иран. Нанося удары по "Хезболле", США фактически бросают вызов Ирану. А Иран, в свою очередь, достаточно мощная страна с военным потенциалом. В связи с этим нужно воздерживаться от подобного рода инцидентов и не заниматься дальнейшей эскалацией», — заключил Коротченко.

Жители Багдада отреагировали на американские авиаудары по базам «Хезболлы». Горожане окружили посольство США и заблокировали входы и выходы из него. Американские представители были вынуждены покинуть город.

Напомним, что коалиция во главе с Соединенными Штатами появилась в Сирийской Арабской Республике еще в 2014 году. С тех пор Вашингтон регулярно оказывает помощь местным боевикам, в 2017 году захватившим Заевфратье и нефтяные поля.

ФАН провело собственное расследование, в ходе которого удалось выяснить, что США переправили в Сирию не меньше двух с половиной тысяч наемников в рамках частной военной компании, ранее известной как Blackwater.