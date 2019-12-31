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17:20   31 Декабря 2019
Весь мир

Кадры из осажденного посольства США в Багдаде появились в Сети

Кадры из осажденного посольства США в Багдаде появились в Сети

Видео из осажденного участниками движения «Хезболла» и Сил народной мобилизации Ирака посольства США в Багдаде появилось в Twitter. 

Протестующие подожгли забор диппредставительства в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Стена американского посольства США охвачена огнем. Молодые люди выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни в сторону дипломатического комплекса.

На видео запечатлены бойцы подразделения армии США. Известно, что в посольстве также остались военнослужащие Ирака. Дипломаты экстренно покинули Багдад из-за угроз безопасности.

Ранее Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии. Четыре ракеты взорвались рядом с базой военных США в Багдаде. 

Американский лидер Дональд Трамп обвинил в организации штурма посольства Иран. По его словам, Тегеран понесет за это полную ответственность.  

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Автор: Арсений Аскольский
#трамп

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