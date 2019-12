Кадры из осажденного посольства США в Багдаде появились в Сети

Видео из осажденного участниками движения «Хезболла» и Сил народной мобилизации Ирака посольства США в Багдаде появилось в Twitter.

Протестующие подожгли забор диппредставительства в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Стена американского посольства США охвачена огнем. Молодые люди выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни в сторону дипломатического комплекса.

На видео запечатлены бойцы подразделения армии США. Известно, что в посольстве также остались военнослужащие Ирака. Дипломаты экстренно покинули Багдад из-за угроз безопасности.

#BREAKING: Thousands of Iraqis mostly #IRGC backed #PMU members are now protesting in front of #US Embassy in #GreenZone,#Baghdad. They have set its wall & entrance on fire & are trying to enter its building. If they enter the building, #Iraq Special Forces will open fire at them pic.twitter.com/4jrMBAxN2K