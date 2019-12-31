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16:50   31 Декабря 2019
Весь мир

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из КНДР из-за опасных организмов

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из КНДР из-за опасных организмов

Российское ведомство обнаружило недостаточную эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля товаров, которые экспортируются из страны. Об этом сообщает ТАСС.

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из Китая в Россию. В продукции были обнаружены вредоносные организмы, это и стало причиной временного отказа от китайских фруктов.

«При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции. В связи с этим Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур», — пояснили в российском ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что данный вопрос обсуждался на переговорах представителей Россельхознадзора и главного таможенного управления КНДР, которые прошли 30 декабря. Также российская сторона сообщила представителям Китая о том, что результаты экспертизы, которая проводилась с 29 октября по 9 ноября, показали, что в стране действует недостаточно эффективная система карантинного фитосанитарного контроля товаров, которые отправляются на экспорт. Россия будет ждать от КНДР конкретных предложений по обеспечению соответствия китайской продукции, экспортируемой в Россию, российским фитосанитарным требованиям.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #китай #торговля #фрукты

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