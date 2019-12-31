Устюгов победил в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»
Лыжник из России Сергей Устюгов пришел первым в гонке на 15 километров свободным стилем в рамках «Тур де Ски». Он преодолел дистанцию за 31:02,5.
Второе место также занял россиянин Иван Якимушкин. Тройку замкнул еще один соотечественник — Александр Большунов. Таким образом, российские лыжники заняли весь подиум в гонке.
Лидировавший до начала гонки в общем зачете представитель Норвегии Йоханнес Клебо пришел к финишу 17-м.
Ранее Устюгов заявил, что готов полностью пробежать «Тур де Ски», несмотря на скорое рождение ребенка.