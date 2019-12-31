Как депутаты встречают Новый год

Новый год к нам мчится, скоро все случится. И, конечно, праздничный стол с любимыми оливье и селедкой под шубой под «Иронию судьбы». А после угощений и тостов, встретив новое десятилетие, страна пойдет запускать фейерверки. Депутаты — не исключение. В беседе с «Политикой Сегодня» они рассказали, как блюдут новогодние традиции.

Виталий Милонов, «Единая Россия»

Новогодний стол петербуржца, а таковым Милонов является не только по рождению, но и духу, не обходится без маринованного лосося собственного приготовления.

«Мне очень нравится он. Время-то постное, поэтому мясо не ем, а всякие разные рыбы ем», — признался депутат.

К фейерверкам особого восторга народный избранник не испытывает. Сопереживает своему питомцу, которого нервируют хлопушки.

«У меня собака и она вечно боится этих фейерверков. — посетовал Милонов. — Я понимаю, что людям нравятся фейерверки, но иногда это избыточно. Я считаю, что фейерверки надо запускать, но не в жилых кварталах. Иногда это превращается в мучение для людей».

Разделить новогоднюю трапезу с родными и близкими Милонов предпочитает под нестареющую киноклассику:

«Конечно «Ирония судьбы»! Это бессмертная классика. Я люблю смотреть хорошие фильмы много раз, поэтому думаю, что этот фильм абсолютно никогда никому не надоедает. Это некий мастхев хорошего настроения и консервативного ощущения стабильности, когда этот фильм по телеку идет».

Максим Сурайкин, «Коммунисты России»

«Я советский человек, поэтому — оливье и мандарины. Это наше все», — сказал Сурайкин.

Народный салат лидер партии предпочитает готовить по классическому рецепту: с изобретенной в СССР докторской колбасой. А Новый Год встречает за городом с семьей, где фейерверки запускать безопасней, чем в условиях плотной застройки.

«Новогодний огонек всегда является сопровождением классического Нового года», — рассказал о любимом шоу «товарищ Максим».

Вера Ганзя, КПРФ

Представляющая в Госдуме интересы Новосибирской и Томской области народная избранница от КПРФ предпочитает мандарины «тяжелым» блюдам на новогоднем столе.

«Я вообще стараюсь придерживаться диеты. Мандарины — это любимое блюдо», — улыбнулась Ганзя.

Впрочем, родных и близких депутат радует калорийными блюдами собственного приготовления.

«Это традиция. Обязательно салат с крабовыми палочками, оливье. Будут его есть или нет – это уже второй вопрос. Но это традиционно должно быть на столе, как на Рождество зажаренный гусь. Это всегда обязательно, по крайней мере, в нашей семье».

К фейерверкам Ганзя относится положительно, хоть сама и не планирует запускать в предстоящую новогоднюю ночь.

«Правда это надо делать в меру и очень осторожно. И желательно в трезвом состоянии», — заметила депутат.

В выборе новогодних фильмов депутат, как и ее коллеги, консервативна. Предпочитает «Белое солнце пустыни» и «Операцию Ы».

Борис Чернышов, ЛДПР

Встретить новое десятилетие народный избранник планирует с несвойственным для либерал-демократов аскетизмом. Обойдется стаканом чистой воды.

«Просто так нравится. — не стал уточнять Чернышов. — Как говорил Никита Сергеевич Хрущев: ничего не может быть лучше, чем стакан чистой воды».

Фейерверки запускать не планирует потому, как «представляют опасность» и советскую классику смотреть не собирается.

«В 12.01 лягу спать», — безрадостно заверил депутат.

Валерий Газзаев, «Справедливая Россия»