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16:23   31 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что каждый ребенок должен чувствовать родительскую любовь

Путин заявил, что каждый ребенок должен чувствовать родительскую любовь

В ходе традиционного новогоднего обращения к россиянам, которое прозвучало в телеэфире в регионах Дальнего Востока, президент России Владимир Путин заявил, что каждый ребенок должен чувствовать родительскую заботу и любовь.

«Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он — самый любимый», — отметил президент.

Несмотря на множество дел, добавил президент, абсолютно всех людей в канун Нового года объединяет теплота человеческих и дружеских отношений. Настоящее волшебство этого праздника проявляется «в бескорыстной щедрости» и в «искренних порывах».

Путин заявил, что у каждой семьи найдутся свои традиции и обычаи по случаю празднования Нового года. Но даже старые традиции и вещи, к примеру, семейные старинные елочные украшения, должны дарить тепло и сплачивать поколения.

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения», — подчеркнул президент.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #путин #новый год #2020 год #обращение президента

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