«Газпром» и Белоруссия ведут переговоры по условиям поставки газа в 2020 году

«Газпром» и Белоруссия в эти минуты ведут переговоры по условиям поставки газа в 2020 году. Как сообщает российская компания, переговоры проходят в здании российского холдинга.

В ходе переговоров должен решиться вопрос об условиях поставки ресурса из России на территорию Белоруссии.

Также известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил завершить переговоры по поставкам нефти в ближайшие часы и начать использование альтернативных источников, в частности — нефтепровода «Дружба».