Либертарианцу Пожарскому прочат место в «Яблоке» после драки на корпоративе

Блогера и публициста Михаила Пожарского (Денисова) исключили из российской Либертарианской партии. Это произошло после того, как он в пьяном виде на новогоднем корпоративе напал на однопартийца. Об этом сообщили в Telegram-канале ЛПР.

На новогоднем корпоративе вместо того, чтобы радоваться наступающему празднику, дискутировать и травить байки с коллегами о попавшемся на педофилии главе партии Михаиле Светове, Пожарский решил выяснить отношения с другим партийцем Алексеем Ивушкиным. Пожарский ударил его по лицу, чего никак не ожидали от представителя Этического комитета ЛПР. Однако, можно предположить, что драки среди коллег напротив являются частью «этики» партии.

Пользователи сети охотно распространяют слухи о том, что выгнанный из ЛПР Пожарский может отправиться зализывать раны в «Яблоко». Трудно прогнозировать, как долго он сможет там продержаться, но стоит признать, что условия его работы не сильно изменятся. Ведь в уходящем году, что ЛПР, что «Яблоко» не смогли похвастаться сколько-нибудь значимыми достижениями, пишет Nation News.

Пригласил ФК ЛПР Михаила Пожарского на собрание. "Эти сопартийцы - коварные подонки, - думает Пожарский. - Наверняка будут провокационные вопросы задавать про то, что я ебучку тому челику размотал. Надо придумать, что отвечать". Стоит Пожарский перед зеркалом и репетирует: — pee pee poo poo (@mshkaaa) 27 декабря 2019 г.

Издание побеседовало с экс-юристом признанного иноагентом ФБК Виталием Серукановым, который отметил, что члены ЛПР в последнее время особенно отличаются любовью к сплетням и интригам: