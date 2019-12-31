Путин призвал не забывать подвиги советских солдат в Великую Отечественную войну

В ходе традиционного новогоднего обращения к россиянам, которое прозвучало в телеэфире в регионах Дальнего Востока, президент России Владимир Путин отметил, что нельзя забывать подвиги фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

«В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!», — подчеркнул президент.

Путин заявил, что поколение ветеранов – это твердые и «несгибаемые» люди, которые своими геройскими подвигами проложили путь к современной мирной жизни для всех россиян.

Юбилей Победы в Великой Отечественной войне будет праздноваться 9 мая 2020 года. На торжественный парад на Красной площади в Москве приглашены представители многих стран. Президент Владимир Путин также поручил продумать дополнительные меры поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.