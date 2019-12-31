Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Либертарианцу Пожарскому прочат место в «Яблоке» после драки на корпоративе

Либертарианцу Пожарскому прочат место в «Яблоке» после драки на корпоративе

 Устюгов победил в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»

Устюгов победил в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»
Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

 Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из КНДР из-за опасных организмов

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из КНДР из-за опасных организмов

 Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии

Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии
Либертарианцу Пожарскому прочат место в «Яблоке» после драки на корпоративе

Либертарианцу Пожарскому прочат место в «Яблоке» после драки на корпоративе

 Устюгов победил в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»

Устюгов победил в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»
Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

 Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из КНДР из-за опасных организмов

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из КНДР из-за опасных организмов

 Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии

Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии
16:02   31 Декабря 2019
Россия

Путин призвал не забывать подвиги советских солдат в Великую Отечественную войну

Путин призвал не забывать подвиги советских солдат в Великую Отечественную войну

В ходе традиционного новогоднего обращения к россиянам, которое прозвучало в телеэфире в регионах Дальнего Востока, президент России Владимир Путин отметил, что нельзя забывать подвиги фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

«В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!», — подчеркнул президент.

Путин заявил, что поколение ветеранов – это твердые и «несгибаемые» люди, которые своими геройскими подвигами проложили путь к современной мирной жизни для всех россиян.

Юбилей Победы в Великой Отечественной войне будет праздноваться 9 мая 2020 года. На торжественный парад на Красной площади в Москве приглашены представители многих стран. Президент Владимир Путин также поручил продумать дополнительные меры поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #путин #ветераны #парад #новый год #красная площадь #обращение путина #75-летие победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...