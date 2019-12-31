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 Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии

Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии
15:47   31 Декабря 2019
Россия

Основа для достижения целей страны – это единство, заявил Путин

Основа для достижения целей страны – это единство, заявил Путин

В традиционном новогоднем обращении, которое прозвучало в телеэфире в регионах Дальнего Востока, президент России Владимир Путин заявил, что единство граждан России — это основа для достижения высоких целей страны.

«Наши личные планы, мечты неотделимы от России, и от усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что мы живем в очень динамичное и «противоречивое» время, но сплотившись, россияне смогут сделать все, чтобы страна продолжала развиваться и принимать новые позитивные перемены.

«Сейчас мы с волнением ждем боя курантов, верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется», — заключил Путин.

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Автор: Роман Самойлов
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