Основа для достижения целей страны – это единство, заявил Путин

В традиционном новогоднем обращении, которое прозвучало в телеэфире в регионах Дальнего Востока, президент России Владимир Путин заявил, что единство граждан России — это основа для достижения высоких целей страны.

«Наши личные планы, мечты неотделимы от России, и от усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что мы живем в очень динамичное и «противоречивое» время, но сплотившись, россияне смогут сделать все, чтобы страна продолжала развиваться и принимать новые позитивные перемены.