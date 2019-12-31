379 точек утилизации новогодних елок заработает в Москве с 5 января

379 точек утилизации новогодних елок начнут работу в Москве с 5 января, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Как уточнили в департаменте, в ходе ежегодной акции «Елочный круговорот» заработает почти 400 пунктов по приему новогодних деревьев. Точки откроются 5 января и будут принимать елки и сосны до конца февраля, чтобы все люди успели сдать деревья на утилизацию. Отмечается, что адреса всех пунктов приема елок есть на сайте департамента природопользования.

Специалисты говорят, что из пунктов приема деревья увезут в переработку, где из них сделают щепу, которую потом используют для благоустройства улиц и экологических троп. Кроме того, щепа пригодится в вольерах для животных в зоопарках.