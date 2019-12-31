В новогодние праздники в Петербурге дежурные службы будут работать круглосуточно

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, дежурные службы города во время новогодних праздников будут работать круглосуточно. Об этом Беглов заявил во время рабочего совещания с главами администраций районов города в режиме видеоконференцсвязи.

«Город должен быть полностью убран к семи утра как 1 января, так и в любой другой день», — подчеркнул Беглов.

Губернатор отметил, что особое внимание следует уделить местам скопления людей на массовых празднествах в честь Нового года. В общей сложности в новогоднюю ночь улицы города будут патрулировать около четырех тысяч полицейских и росгвардейцев.

Уборочная техника приведена в состояние готовности. Очищать дороги и тротуары в случае снегопада будут около 1 100 дворников и 600 единиц спецтехники.