Камчатка встретила Новый год штормовым ветром и метелью

Жители Камчатки первыми в России встретили новый 2020 год. Несмотря на сложные погодные условия, праздник на центральной площади Петропавловска-Камчатского все же состоялся.

В настоящее время на полуострове дует сильнейший ветер и вовсю метет снег. Несмотря на это праздничные гуляния на центральной площади отменять не стали. На территории проведения праздничной ярмарки установлены павильоны, где жители могут согреться. На площади дополнительно установлены палатки для обогрева.

Ведущим новогоднего праздника в такую «непраздничную» погоду стал КВНщик Дмитрий Кожома из команды «Станция спортивная». За музыкальную составляющую отвечает диско-дуэт Ottawan, который закроет праздничную дискотеку.

Синоптики заявляют, что к утру погода на территории полуострова станет еще хуже.

«Ночью 1 января полуостров оказался в зоне Охотоморского циклона, который принес на Камчатку штормовой ветер и обильные осадки. <…> В первый день нового года в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском районе края ожидаются порывы ветра до 33 м/с, метель, гололедица и снежные заносы, а также волнение до 8–10 метров в прилегающих акваториях. Ориентировочно, циклонический режим на полуострове сохранится до 4 января. В крае объявлено штормовое предупреждение», — заявила Анна Приходько, начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Камчатка уже второй раз за неделю оказывается в зоне действия мощных циклонов. Предыдущий Тихоокеанский циклон принес с собой порывистый ветер и сильный снег.