Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара находится в 300 метрах от центра Триполи. Ведутся интенсивные бои на направлении ат-Таугар, пишет один из пользователей Twitter во вторник, 31 декабря.

Ранее стало известно, что ВВС ЛНА нанесли авиаудар по аэропорту «Митига» в столице Ливии. Предположительно, из аэропорта управляли беспилотниками, принадлежащими так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

В мае 2019 года Хафтар заявил, что намерен бороться за Триполи до тех пор, пока боевики террористического ПНС не сложат оружие. Новый этап антитеррористической операции «Аль-Карама» начался в апреле. За последние несколько месяцев силы ЛНА серьезно продвинулись.

Пока боевики так называемого ПНС пытаются отбиться от военных из Тобрука, главарь «правительства» Файез Саррадж улетел в Лондон отмечать новогодние праздники с семьей, отмечает ФАН.

В районе аэропорта находится также неофициальная тюрьма «Митига», которая контролируется боевиками RADA, которое официально входит в состав «МВД» ПНС. О тюрьме неоднократно писали в докладах Совобеза ООН. Боевики обвиняются в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении людей ради выкупа.

Аэропорт «Митига» на регулярной основе принимает сирийских боевиков, которых Турция перебрасывает через Стамбул.

Помимо поставок боевиков по воздуху, Турция также оказывает помощь террористам ПНС Ливии, доставляя технику и вооружение кораблями. Анкара не впервые нарушает эмбарго на поставки оружия, принятое ООН.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Так называемое ПНС Ливии захватило северо-запад страны, а также столицу — Триполи. Операция ЛНА, проводимая с 2014 года, направлена на уничтожение боевиков и исламистов.