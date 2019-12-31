Аббас Джума заявил, что ситуация в Ираке вышла из-под контроля

К зданию посольства Соединенных Штатов Америки в Багдаде пришли протестующие и подожгли забор в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума считает, что обстановка в Ираке может ухудшаться еще очень долго.

Здание посольства в Багдаде расположено в так называемой «зеленой зоне», где также находятся правительственные учреждения и дипломатические представительства. Сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболла», акция протеста двинулась к посольству Соединенных Штатов.

Американский посол и весь дипломатический персонал были заранее эвакуированы из здания посольства и вывезены из Ирака. В данный момент вокруг дипломатического представительства собрались тысячи членов различных группировок. Стена посольства охвачена огнем, протестующие бросают камни в сторону здания. Повсюду слышатся антиамериканские лозунги.

Ситуация в Ираке вышла из-под контроля, считает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

«То есть сейчас происходит сразу несколько столкновений: между иракцами непосредственно, на фоне внутриполитических разногласий и проблем, происходят столкновения всевозможных прокси, и происходит уже прямое столкновение между «Хезболлой», считай Ираном, и Соединенными Штатами Америки. Последние, кстати, объявили иранский КСИР и «Хезболлу» террористическими организациями и борются с ними как с террористами», — сообщил Джума.

Ирак никогда не славился спокойствием и размеренностью жизни, страна перманентно находится в условиях боевых действий. В настоящее время продолжается хаос, внесенный контртеррористической операцией Соединенных Штатов против боевиков ИГ*.

«С самого начала всем было понятно — ответка рано или поздно прилетит. Сейчас мы с тревогой наблюдаем за происходящим в Ираке, когда и без того сложную ситуацию американцы окончательно раскачивают, нанося удары по позициям «Хезболлы». Тем самым они провоцируют Тегеран на ответные меры», — считает Аббас Джума.

Чем закончится данная ситуация в настоящий момент сложно сказать, заявил корреспондент ФАН. Пока рано говорить о полноценном военном конфликте между США и Исламской республикой Иран, поскольку никому не нужна война, которая имеет все шансы перерасти в мировую. Однако, столкновения армии США с бойцами «Хезболлы» на территории Ирака вполне возможны, считает Джума.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ