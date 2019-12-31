ЛНА уничтожила террористов-смертников, переброшенных в Ливию из Сирии

Ливийская национальная армия (ЛНА) уничтожила террористов-смертников, переброшенных в страну из Сирии. Как пишут местные СМИ, это произошло в районе Абу-Салим. Журналисты уточняют, что боевики хотели совершить самоподрыв на одной из позиций ЛНА.

В Telegram-канале Directorate4 уточняется, что ликвидированные боевики были одеты в жилеты, которые затем обследовали и нашли в них взрывчатку. СМИ опубликовали заретушированные фотографии убитых террористов, но пока нет доказательств того, что они действительно являются гражданами Сирии.

Ранее не раз сообщалось, что Турция практически официально поставляет в Ливию сирийских джихадистов. Вместе с ними террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии получают от Анкары бронетехнику, боеприпасы и беспилотники. Все это делается в обход оружейного эмбарго ООН. СМИ часто публикуют подтверждения того, что Турция перебрасывает в Ливию людей и оружие.

Первые сведения о сотрудничестве Турции с ПНС стали появляться в апреле 2019 года, когда ЛНА начала очередной этап антитеррористической операции «Аль-Карама». Чтобы усилить позиции ПНС, джихадисты направлялись в Мисурату и захваченную террористами столицу Триполи.

На территории Мерсина расположена военно-морская база Турции, где в сентябре этого года разместились порядка сотни террористов, где им проводили спецподготовку. Также Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в октябре 2019 года в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop из Турции в Ливию прибыли более двух тысяч боевиков в подкрепление террористам ПНС.