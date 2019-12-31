Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Либертарианцу Пожарскому прочат место в «Яблоке» после драки на корпоративе

Либертарианцу Пожарскому прочат место в «Яблоке» после драки на корпоративе

 Устюгов победил в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»

Устюгов победил в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»
Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

 Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из КНДР из-за опасных организмов

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из КНДР из-за опасных организмов

 Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии

Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии
Либертарианцу Пожарскому прочат место в «Яблоке» после драки на корпоративе

Либертарианцу Пожарскому прочат место в «Яблоке» после драки на корпоративе

 Устюгов победил в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»

Устюгов победил в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»
Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

 Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из КНДР из-за опасных организмов

Россельхознадзор с 6 января ограничит поставки цитрусовых из КНДР из-за опасных организмов

 Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии

Армия Хафтара зачищает центр Триполи от террористов ПНС Ливии
16:00   31 Декабря 2019
Общество

Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

Эстонское представительство Swedbank сделало заявление о том, что организация обязана соблюдать санкции в отношении информационного агентства Sputnik, так как на территории страны действуют ограничения в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня».

«Как правило, мы обязаны применять и соблюдать санкции на рынках, где мы работаем», — пояснила глава отдела по связям с общественностью эстонского представительства Swedbank Кристина Херодес.

Херодес также добавила, что банк не имеет права комментировать вопросы, которые связаны с клиентами, потому что должен соблюдать банковскую тайну.

Ранее, 26 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена предпринять жесткие ответные меры в отношении Эстонии, если страна не прекратит давление на российских журналистов агентства Sputnik.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#россия #эстония #sputnik

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...