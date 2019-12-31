Эстонский филиал Swedbank заявил, что обязан наложить санкции на агентство Sputnik

Эстонское представительство Swedbank сделало заявление о том, что организация обязана соблюдать санкции в отношении информационного агентства Sputnik, так как на территории страны действуют ограничения в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня».

«Как правило, мы обязаны применять и соблюдать санкции на рынках, где мы работаем», — пояснила глава отдела по связям с общественностью эстонского представительства Swedbank Кристина Херодес.

Херодес также добавила, что банк не имеет права комментировать вопросы, которые связаны с клиентами, потому что должен соблюдать банковскую тайну.

Ранее, 26 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена предпринять жесткие ответные меры в отношении Эстонии, если страна не прекратит давление на российских журналистов агентства Sputnik.