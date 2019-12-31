После отключения отопления в доме главы Хакасии, он поехал на дачу и нашел ее обворованной

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на своем аккаунте в социальной сети Facebook сообщил, что на его дачу проникли воры. Многие вещи украдены, в доме присутствуют повреждения.

«Сегодня приехал на дачу и обнаружил, что калитка раскрыта, разбито окно, поломана дверь в дачный домик, похищены и повреждены вещи. Вызвал полицию», — пишет Коновалов в своем посте в Facebook.

По словам Коновалова, из-за внепланового ремонта тепловой сети в Абакане, в его доме отключили отопление. На свою дачу глава Хакасии отправился за обогревателем, но по приезду обнаружил, что она обворована.

Коновалов заявил, что не хотел придавать огласке это происшествие. Несмотря на трудности, глава Хакасии пожелал всем сохранять жизнелюбие и бодрость духа в наступающем году.