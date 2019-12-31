СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год

Редакция «ПолитЭксперта» составила список самых масштабных происшествий в Африке за 2019 год. В течение года на континенте случились масштабные катастрофы, как и во всем мире.

По-прежнему в Африке бушует лихорадка Эбола, которая продолжает убивать людей. В конце 2018 года от этой болезни погибли 500 человек в Демократической Республике Конго, к середине 2019 года количество умерших достигло отметки в 1,4 тысячи человек. Затем лихорадка переместилась в Уганду, где в июне от нее погибло два человека.

В марте 2019 года в Эфиопии упал самолет Boeing 737 MAX, который летел из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. В самолете было 57 человек — граждане Китая, Эфиопии и Кении, никто не выжил. После трагедии ряд стран отказались от использования этого самолета, а с поста ушел генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург. В США самолеты Boeing 737 MAX назвали «летающими гробами».

В 2019 году южная часть континента была охвачена пожарами. В Анголе зарегистрировали порядка семи тысяч очагов возгорания, в ДР Конго — почти 3,4 тысячи. Основной причиной является подсечно-огневое земледелие, которое активно используется в Африке. Фермеры жгут в джунглях огромные участки, а затем переходят на новые. Кроме того, ситуацию усугубляет очень жаркий климат.

Сентябрь 2019 года ознаменовался в Африке массовым выбросом на берег двух сотен дынеголовых дельфинов. Некоторых из них удалось вернуть в воду, но большинство из них сгорели под палящим африканским солнцем.

Также в сентябре в ДР Конго сошел с рельсов поезд, ЧП случилось в провинции Танганьика. Погибли 50 человек, 24 жителя получили серьезные увечья.

В ноябре 2019 года северо-восток континента охватила пустынная саранча. Местные СМИ сообщали, что Джибути, Эфиопия, Судан, Эритрея и Сомали серьезно пострадали от нашествия насекомых. За сутки саранча сможет съесть более 8,7 тонн растительности, поэтому властям пришлось экстренно спасать посадки.

В конце года на востоке ДР Конго рухнул пассажирский самолет, авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок. Самолет упал на жилые дома через три минуты после взлета, на борту воздушного судна было 19 человек, но общее число жертв составило 29 человек, 16 пострадали.