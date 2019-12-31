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 СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год

СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год
15:03   31 Декабря 2019
Весь мир

СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год

СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год

Редакция «ПолитЭксперта» составила список самых масштабных происшествий в Африке за 2019 год. В течение года на континенте случились масштабные катастрофы, как и во всем мире.

СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год

По-прежнему в Африке бушует лихорадка Эбола, которая продолжает убивать людей. В конце 2018 года от этой болезни погибли 500 человек в Демократической Республике Конго, к середине 2019 года количество умерших достигло отметки в 1,4 тысячи человек. Затем лихорадка переместилась в Уганду, где в июне от нее погибло два человека.

СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год

В марте 2019 года в Эфиопии упал самолет Boeing 737 MAX, который летел из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. В самолете было 57 человек — граждане Китая, Эфиопии и Кении, никто не выжил. После трагедии ряд стран отказались от использования этого самолета, а с поста ушел генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург. В США самолеты Boeing 737 MAX назвали «летающими гробами».

В 2019 году южная часть континента была охвачена пожарами. В Анголе зарегистрировали порядка семи тысяч очагов возгорания, в ДР Конго — почти 3,4 тысячи. Основной причиной является подсечно-огневое земледелие, которое активно используется в Африке. Фермеры жгут в джунглях огромные участки, а затем переходят на новые. Кроме того, ситуацию усугубляет очень жаркий климат.

СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год

Сентябрь 2019 года ознаменовался в Африке массовым выбросом на берег двух сотен дынеголовых дельфинов. Некоторых из них удалось вернуть в воду, но большинство из них сгорели под палящим африканским солнцем.

Также в сентябре в ДР Конго сошел с рельсов поезд, ЧП случилось в провинции Танганьика. Погибли 50 человек, 24 жителя получили серьезные увечья.

СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год

В ноябре 2019 года северо-восток континента охватила пустынная саранча. Местные СМИ сообщали, что Джибути, Эфиопия, Судан, Эритрея и Сомали серьезно пострадали от нашествия насекомых. За сутки саранча сможет съесть более 8,7 тонн растительности, поэтому властям пришлось экстренно спасать посадки.

В конце года на востоке ДР Конго рухнул пассажирский самолет, авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок. Самолет упал на жилые дома через три минуты после взлета, на борту воздушного судна было 19 человек, но общее число жертв составило 29 человек, 16 пострадали.

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Автор: Ольга Воскресенская
#африка #весь мир #демократическая республика конго

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