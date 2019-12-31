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14:29   31 Декабря 2019
Россия

Роспотребнадзор предупредил россиян, собирающихся в Китай, о пневмонии

Роспотребнадзор предупредил россиян, собирающихся в Китай, о пневмонии

Роспотребнадзор призывает россиян, которые планируют поездку в Китай, принять к сведению информацию о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в стране.

«31 декабря 2019 года китайские СМИ со ссылкой на администрацию г. Ухань провинции Хубэй (КНР) сообщили, что с начала декабря 2019 года в г. Ухань зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. По предварительным лабораторным исследованиям, все случаи вирусной этиологии. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным китайских властей, всех заболевших изолировали, случаев передачи болезни другим лицам не зафиксировано. В Роспотребнадзоре сообщают, что ситуация находится под контролем. В настоящий момент Всемирная организация здравоохранения не дает комментариев по данной ситуации.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #роспотребнадзор #туризм #китай #пневмония #вспышка

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