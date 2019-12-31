России нужно ужесточить наказание за беспорядки, чтобы защитить права граждан — Чепа

Депутат Госдумы Алексей Чепа уверен, что в России к организаторам беспорядков и незаконных протестных акций применяются слишком мягкие наказания. По его мнению, стране пора последовать примеру Европы, где жестко пресекают подобную деятельность.

Парижская полиция сообщила, что «желтым жилетам» запрещено проводить очередную демонстрацию 31 декабря в центре Парижа. Так, парижские правоохранители подчеркнули, что представителям движения запрещаются любые собрания, шествия и демонстрации на площади Шарля де Голля, у здания Национального собрания, Елисейского дворца, на Марсовом поле, у Сената, собора Парижской Богоматери, Матиньонского дворца и ряда вокзалов. Следить за безопасностью горожан в новогоднюю ночь в Париже будут 100 тысяч полицейских.

Современная Европа достаточно жестко встречает феномен общественных протестов, в отличие от России, в которой организаторы и участники массовых беспорядков получают лишь условные сроки и штрафы. О том, что России необходимо ужесточить законы, регулирующие подобную деятельность, неоднократно заявлялось на различных уровнях.

Уходящий 2019 год принес массовые протесты и беспорядки многим странам — Франции, Китаю и России в частности. Однако в России правоохранители вели себя достаточно мягко по отношению к нарушителям, а силу применяли только в случае внешней агрессии. Одновременно с этим в европейских странах, к примеру, протестантов разгоняют слезоточивым газом, водометами и другими способами.

Издание «НьюИнформ» побеседовало с депутатом Госдумы Алексеем Чепой, который убежден, что российские законы необходимо сделать строже, а провокаторов обучить культуре мирных протестов.

«Я считаю, что нельзя запрещать людям высказывать свое мнение. Борьба людей в любой стране за демократию, за справедливость, за свои права, которые закреплены в Конституции любой страны, не должна быть кем-то запрещена. Это однозначно. С другой стороны, обязательно нужно поднимать ответственность и культуру ведения этих диалогов и протестов. Естественно нужно бороться со всякими проявлениями экстремизма и не допускать агрессивности. То, что в России значительно мягче законы, наказания за нарушения – это факт», — пояснил свою позицию Чепа.

Собеседник издания также отметил, что тот, кто выходит с протестом на улицы, должен высказывать свое мнение, а не подвергать окружающих опасности. Также он подчеркнул, что те, кто устраивает протесты незаконно, очевидно делают это специально, чтобы привлечь на свою сторону определенный контингент.

«Все такие нарушения должны очень жестко наказываться, люди должны знать, что есть закон и его необходимо соблюдать. Все остальные нарушения должны быть наказуемы и здесь никакой мягкости не должно быть, потому что за этим стоят человеческие жизни, их спокойствие и нормальное развитие демократического общества», — подвел итог своим размышлениям депутат.

В современном мире протесты стали частью феномена так называемых «цветных революций», которые активно рекламирует Запад. Одним из типичных примеров такой «рекламы» является поведение Вашингтона, который продвинул свои «демократические» воззрения на Украину, где в 2014 случился переворот. Американские координаторы находятся во многих местах Земли и готовы на многое, чтобы добраться до России. Весной 2019 года протесты захлестнули Гонконг, в июне же беспорядки дошли до Москвы.