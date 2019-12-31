Наталья Поклонская назвала свое сокровенное желание на Новый год

Отвечая на вопрос сетевого издания «Царьград» о самом сокровенном желании на Новый год, депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что ее желание связано со страной, где она жила долгие годы до государственного переворота – с Украиной.

«Украина — родная. Я могу говорить на украинском языке. Я знаю эту страну, я знаю культуру, традиции. И знаю, что сегодня с ней делают вот эти, которые еще остались, прыгающие, с кастрюлями на головах. Когда в 2013-м году они устраивали переворот, а сегодня прячутся», — заявила Поклонская.

В преддверии нового года депутат Госдумы желает каждому жителю России и Украины счастья и мирного неба. Поклонская отметила, что в отношении личной жизни, ее мечты связаны с профессиональной деятельностью и работой в Государственной думе.

«Я бы хотела, чтобы от моей работы страна укреплялась, люди получали добро, справедливость. Становились счастливее, добрее. Страны примирялись. И на всё это хотелось запаса бы мудрости, сил, терпения, любви, счастья, добра и всего остального», — добавила Поклонская.

По мнению политика, если один человек счастлив в окружении несчастливых людей, то это уже не имеет ничего общего с настоящим счастьем. Поклонская пожелала, чтобы уже в скором времени жители Украины могли ездить в гости в Россию, и наоборот.