Наталья Поклонская назвала свое сокровенное желание на Новый год

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Facebook сливает информацию мошенникам из-за многочисленных дыр и недоработок — эксперт

Facebook сливает информацию мошенникам из-за многочисленных дыр и недоработок — эксперт

 После отключения отопления в доме главы Хакасии, он поехал на дачу и нашел ее обворованной

После отключения отопления в доме главы Хакасии, он поехал на дачу и нашел ее обворованной
Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа
Аббас Джума заявил, что ситуация в Ираке вышла из-под контроля

Аббас Джума заявил, что ситуация в Ираке вышла из-под контроля

 СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год

СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год
Facebook сливает информацию мошенникам из-за многочисленных дыр и недоработок — эксперт

Facebook сливает информацию мошенникам из-за многочисленных дыр и недоработок — эксперт

 После отключения отопления в доме главы Хакасии, он поехал на дачу и нашел ее обворованной

После отключения отопления в доме главы Хакасии, он поехал на дачу и нашел ее обворованной
Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа
Аббас Джума заявил, что ситуация в Ираке вышла из-под контроля

Аббас Джума заявил, что ситуация в Ираке вышла из-под контроля

 СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год

СМИ выбрали главные происшествия на Африканском континенте за 2019 год
14:12   31 Декабря 2019
Россия

Наталья Поклонская назвала свое сокровенное желание на Новый год

Наталья Поклонская назвала свое сокровенное желание на Новый год

Отвечая на вопрос сетевого издания «Царьград» о самом сокровенном желании на Новый год, депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что ее желание связано со страной, где она жила долгие годы до государственного переворота – с Украиной.

«Украина — родная. Я могу говорить на украинском языке. Я знаю эту страну, я знаю культуру, традиции. И знаю, что сегодня с ней делают вот эти, которые еще остались, прыгающие, с кастрюлями на головах. Когда в 2013-м году они устраивали переворот, а сегодня прячутся», — заявила Поклонская.

В преддверии нового года депутат Госдумы желает каждому жителю России и Украины счастья и мирного неба. Поклонская отметила, что в отношении личной жизни, ее мечты связаны с профессиональной деятельностью и работой в Государственной думе.

«Я бы хотела, чтобы от моей работы страна укреплялась, люди получали добро, справедливость. Становились счастливее, добрее. Страны примирялись. И на всё это хотелось запаса бы мудрости, сил, терпения, любви, счастья, добра и всего остального», — добавила Поклонская.

По мнению политика, если один человек счастлив в окружении несчастливых людей, то это уже не имеет ничего общего с настоящим счастьем. Поклонская пожелала, чтобы уже в скором времени жители Украины могли ездить в гости в Россию, и наоборот.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #госдума #украина #киев #поклонская #новый год #желание

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...