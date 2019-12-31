Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным достижением 2019 года уровень благосостояния россиян, который в прошлые годы сокращался. По его словам, тенденцию удалось переломить.

Песков отметил, что российская экономика, несмотря на «недружественную атмосферу», в которой она существует, абсолютно сохраняют свою устойчивость.

Вместе с тем, главной неудачей года в Кремле назвали низкий рост ВВП страны. Песков отметил, что темпы роста экономики пока скромные.