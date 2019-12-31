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14:32   31 Декабря 2019
Россия

Песков назвал главным достижением 2019 года уровень благосостояния россиян

Песков назвал главным достижением 2019 года уровень благосостояния россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным достижением 2019 года уровень благосостояния россиян, который в прошлые годы сокращался. По его словам, тенденцию удалось переломить.

Песков отметил, что российская экономика, несмотря на «недружественную атмосферу», в которой она существует, абсолютно сохраняют свою устойчивость. 

Вместе с тем, главной неудачей года в Кремле назвали низкий рост ВВП страны. Песков отметил, что темпы роста экономики пока скромные.

«Все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста, поэтому здесь есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы», — отметил Песков.

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Автор: Арсений Аскольский
#кремль

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